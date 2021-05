Ciclista de 61 anos de Lousada morre após queda em prova em Leiria

Um ciclista de 61 anos de Lousada, morreu este domingo numa queda em Marrazes, Leiria, quando participava numa prova internacional de cross-country olímpico (XCO). João Silva era atleta do Figueiras BTT e residia na freguesia lousadense de Casais.

O acidente aconteceu pouco antes das dez horas da manhã de domingo, depois de João Silva se ter despistado durante a competição internacional de cross-country olímpico.

O ciclista entrou em paragem cardiorrespiratória e foi assistido no local. Segundo Miguel Novais, comandante dos Bombeiros Voluntários de Leiria, apesar do socorro imediato, “todas as técnicas de trauma e reanimação, infelizmente, as manobras não tiveram sucesso”, e o óbito foi declarado no local.

João Silva residia na freguesia de Casais, no concelho de Lousada, onde tinha com a esposa, um escritório de contabilidade e seguros. Era atleta do Figueiras BTT e foi, no passado, secretário da Junta de Freguesia de Nespereira e Casais.

A morte do atleta deixou em choque a comunidade local, assim como o Figueiras BTT, o grupo a que pertencia e onde era muito querido por todos.