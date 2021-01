CHTS volta a suspender visitas a doentes internados

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) voltou a suspender, de forma temporária, as visitas a doentes internados nos Hospitais de Penafiel e Amarante. Segundo um comunicado, publicado esta quinta-feira, a medida entra em vigor na sexta-feira.

“Atendendo ao recente aumento do número de casos positivos em concelhos da nossa região, ficam suspensas, temporariamente, as visitas aos doentes internados a partir do dia 08 de janeiro (inclusive), nos Hospitais de Penafiel e Amarante”, informou o centro hospitalar.

De acordo com a mesma nota publicada, a medida pretende “acautelar o bem-estar e a situação clínica dos doentes, bem como garantir a segurança de doentes e profissionais”.

Recorde-se que as visitas a doentes internados nos dois hospitais do CHTS tinham sido suspensas em março, quando se começaram a registar os primeiros casos de covid-19 na região, tendo sido levantas há cerca de duas semanas, apenas para doentes que não estivessem infetados.