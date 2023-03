Castanholas de Freamunde – Pedaços de Nós na RTP1

As Castanholas de Freamunde – Pedaços de Nós, são um dos semifinalistas do concurso “Temos Artista – Especial Tradições”, que está a decorrer no programa Praça da Alegria, da RTP 1.

Amanhã, dia 2 de março, será dia de as Castanholas de Freamunde – Pedaços de Nós voltarem a atuar nos estúdios do Monte da Virgem.

Os nove concorrentes apurados no concurso são divididos em três semifinais, a decorrer nos dias 28 de Fevereiro, 2 e 7 de Março.

Será apurado um concorrente em cada semifinal, pelo voto do público através de televoto. Em caso de empate, a decisão final será do júri. Após as semifinais, o júri irá a repescar um concorrente, que regressará à competição para disputar a final.

“Para que as Castanholas de Freamunde – Pedaços de Nós cheguem à final, terá que ligar para o 760 100 802, entre as 10.10 h. e as 12.50 h”.