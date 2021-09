O Automóvel Clube de Paços de Ferreira vai realizar, no próximo domingo, mais um encontro

de automóveis clássicos e desportivos, evento que tem vindo a acontecer aos terceiros domingos de cada mês no Parque Urbano de Paços de Ferreira. Vai ser possível admirar vários exemplares das entre as 9:30 e as 11:00.

Em comunicado, a organização explicou que o evento mensal permite “apreciar verdadeiras obras de arte sobre rodas que fizeram as delicias dos seus proprietários”.

Acontecerá ainda, pelas 11:30, um desfile. Segundo a organização do evento, que acontece aos terceiros domingos de cada mês, para participar é necessária inscrição.