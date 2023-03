Carro furtado em Gaia recuperado em Paredes

O Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) de Penafiel, no dia 24 de fevereiro, recuperou uma viatura que havia sido furtada, no concelho de Paredes.

“No âmbito de uma fiscalização ambiental, os militares da Guarda detetaram no interior de uma oficina de reparação automóvel um veículo em fase de desmantelamento. No decorrer da ação apurou-se que tinha sido furtado naquele dia, no concelho de Vila Nova de Gaia.”

No seguimento da ação a viatura furtada foi recuperada e foi elaborado um auto por infração ambiental muito grave, por queima de resíduos provenientes da laboração de oficinas, cujo valor máximo corresponde a 200 mil euros, em caso de dolo.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Paredes.