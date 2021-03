Câmara de Paços de Ferreira vai instalar desfibriladores em escolas e espaços desportivos

A Câmara Municipal de Paços de Ferreira vai equipar as escolas, espaços desportivos e a sede camarária com desfibriladores portáteis. Segundo a autarquia, vão ser instalados 26 equipamentos pelo concelho, em espaços frequentados mensalmente por milhares de cidadãos.

Segundo uma nota de imprensa, os dispositivos, portáteis e com bateria, próprios para serem utilizados por operadores não especializados, vão ser colocados em todas as escolas públicas, básicas e secundárias, em todos os espaços desportivos públicos (pavilhões e piscinas) e no edifício camarário.

“A Câmara Municipal vai proceder à formação de dezenas de colaboradores das várias instituições e clubes, habilitando-os a manusear este tipo de equipamento, de modo a que, a ação de socorro seja imediata, em situações de urgência”, informou.

Contas feitas, os equipamentos vão ser instalados 26 equipamentos – em 12 campos de futebol, sete escolas (básicas e secundárias), quatro pavilhões e duas piscinas, bem como nos Paços do concelho.

A Câmara Municipal recordou ainda que em 2019:

As Piscinas Municipais de Freamunde e Paços de Ferreira tiveram, em média, 3.834 utilizadores por mês;

1.200 utentes praticaram desporto nos pavilhões;

5.470 alunos, professores e pessoal não docente frequentam as escolas básicas e secundárias;

1.480 atletas (média/mês) frequentaram os campos de futebol.

“No edifício da Câmara Municipal trabalham centenas de pessoas, além do elevado número de munícipes que aqui ocorrem diariamente”, sublinhou ainda a autarquia.