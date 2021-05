Em mais um ano em que as tradicionais festas do Corpo de Deus não serão possível de ser realizadas, a Câmara Municipal de Penafiel vai, pela segunda vez, criar alternativas para não deixar morrer as tradições das festas da terra.

O plano proposto pelo município está assente na promoção de vídeos sobre as várias tradições do Corpo de Deus e na existência de uma exposição de rua, envolta da mesma temática, que percorrerá a cidade de Penafiel.

As celebrações do Corpo de Deus terão início dia 26 de maio e término dia três de junho. De 26 de maio a dois de junho, será nas redes socias do município que serão partilhadas as iniciativas. Estas serão vídeos informativos acerca da história da procissão do Corpo de Deus, a Cavalhada, o desfile do Carneirinho, os Bailes dos ofícios, a Bicha Serpe, o Estado de S. Jorge e o Carro Triunfal, que está a cargo do Museu Municipal de Penafiel.

Ao logo destes dias, a cidade irá receber a exposição de rua “Relembrando o Corpo de Deus de 2019” e, no dia três de junho, arte de Urbana com Carla Anjos, João Natal e Paulo Neves, dentro da mesma temática. Contando ainda com um “Celebration Sunset – Live Stream comemorativo dos 35 anos de carreira “What do you know about House Music?” com Eduardo Pereira e Joana Colaço, no dia dois de junho, às 21h30, a ser transmitido a partir das redes socias do Município de Penafiel.

Já no dia três de junho, dia do Corpo de Deus irá decorrer a celebração da Eucaristia, na Igreja Matriz, às 11h30, e a bênção à cidade, realizada do alto do Jardim do Sameiro, às 18h.

Todas estas iniciativas desenvolvidas, segundo a Câmara Municipal, são no sentido de combater os possíveis aglomerados de pessoas que, anualmente se deslocam à cidade para assistir ao desfile do Carneirinho, à Cavalhada ou à procissão do Corpo de Deus.

Conheça o cartaz do Corpo de Deus em Penafiel.

Artigo editado por Ricardo Rodrigues.