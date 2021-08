A Câmara Municipal de Paços de Ferreira foi reconhecida pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP) com o título de «Marca Entidade Empregadora Inclusiva – 2021». Segundo um comunicado da autarquia, Paços de Ferreira torna-se assim “um dos primeiros municípios portugueses a receber esta distinção”.

“A Comissão de Peritos do IEFP avaliou diversas candidaturas da Câmara Municipal sobre a contratação de trabalhadores com deficiência e incapacidade, no âmbito do Programa de Emprego Apoiado em Mercado Aberto, tendo o júri da Marca Entidade Empregadora Inclusiva decidido conferir ao Município de Paços de Ferreira a Marca Entidade Empregadora Inclusiva – 2021”, informou a Câmara Municipal.

Por trás da distinção está, segundo a nota enviada ao IMEDIATO, não só “as atividades e competências desenvolvidas pelas unidades orgânicas diretamente ligadas a estas áreas”, como a Divisão de Ação Social, da Divisão de Educação e da Divisão de Recursos Humanos e Modernização Administrativa, mas também a contratação de trabalhadores com deficiência e incapacidade, no âmbito do Programa de Emprego Apoiado em Mercado Aberto.

“Os trabalhadores estão devidamente integrados em várias unidades orgânicas deste Município e o feedback tem sido muito positivo”, explica a autarquia de Paços de Ferreira, que vai usar a certificação em vários canais de comunicação após a cerimónia pública de atribuição, em data a anunciar pelo IEFP.