A Câmara Municipal de Penafiel anunciou a suspensão das atividades da iniciativa “Sentir o Verão”, devido à evolução da pandemia nos últimos dias.

“Seguindo as boas práticas e todas as recomendações das Autoridades de Saúde, e atendendo ao aumento do número de casos de covid19 nos últimos dias, o Município de Penafiel informa a suspensão de todas as iniciativas agendadas para o presente mês de julho, no âmbito do programa “Sentir o Verão”, refere a autarquia em comunicado, salientando que “continua a acompanhar de forma rigorosa e atenta a situação do COVID -19, em estreita ligação com as autoridades de saúde locais e nacionais, de forma a apoiar e a proteger o bem-estar e a saúde de todos os penafidelenses.

“A maior prioridade desta autarquia é o bem-estar dos nossos concidadãos. E para os proteger, nesta crise pandémica que, infelizmente, atravessamos há cerca de 1 ano e meio, tudo temos feito para estar ao lado deles, ouvindo os seus anseios e atuando no sentido de minimizar os impactos negativos”, referiu Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel, acrescentando que “nesta fase, e com a recente evolução dos casos, entendemos ser importante não criar situações que possam potenciar algum tipo de ajuntamentos ou aglomerados socias”. “Agir sempre com responsabilidade e precaução é imperativo e é precisamente isso que peço a todos os penafidelenses, para que, Juntos, possamos vencer esta batalha de uma vez por todas e voltar à tão desejada normalidade dos afetos e do convívio social”, concluiu o autarca.

O Município continuará a avaliar semanalmente a situação causada pela covid19 e informará, caso se justifique, um possível regresso das atividades culturais.