Já foram contabilizadas as toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos elétricos usados, recolhidas em 2022 por 179 associação humanitárias de Bombeiros Voluntários, no âmbito da sétima edição do Quartel Electrão. No total, foram recolhidas mais de 2.300 toneladas destes materiais e foram atribuídos mais de 260 mil euros em prémios às corporações participantes. Da região, Penafiel e Paço de Sousa foram as corporações premiadas.

No ano de 2022, foi a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amarante a grande vencedora de mais uma edição do Quartel Electrão. Por ter sido a corporação do país que recolheu o maior número de toneladas de pilhas, lâmpadas e equipamentos elétricos usados – 128 toneladas – foi premiada com um novo veículo de combate a incêndios, no valor de mais de 58 mil euros, tendo recebido ainda mais de 9.500 euros.

Da região, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penafiel recebeu o Prémio Regional Norte e 750 euros em cartões pré-pagos de combustível, por ter recolhido 50 toneladas de material.

Para a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa vieram 1500 euros para serem usados em equipamento de proteção individual, por ter sido a associação que mais pilhas recolheu – uma tonelada.

Na sétima edição do Quartel Electrão – que decorreu de janeiro a novembro de 2022 e que teve como parceiro a Liga dos Bombeiros Portugueses – foram recolhidas mais de 2.300 toneladas, mais concretamente, 8 toneladas de pilhas, 39 toneladas de lâmpadas e 2.247 toneladas de equipamentos elétricos usados e foram entregues mais de 260 mil euros em prémios. Além do prémio principal, as associações receberam ainda uma recompensa financeira de 75 euros, por cada tonelada recolhida.

A oitava edição da iniciativa já arrancou e prolonga-se até ao dia 30 de novembro e no site www.ondereciclar.pt é possível localizar o quartel aderente mais próximo para entregar pilhas, baterias, lâmpadas e outros equipamentos elétricos usados.