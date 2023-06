Sob o comando da equipa técnica liderada por Bock, o Marco 09 venceu esta tarde o Aliados de Lordelo, por 2-1, e sagrou-se campeão da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto, garantindo assim a presença no Campeonato de Portugal da próxima época.

Após as duas últimas vitórias consecutivas o conjunto marcoense sabia que novo triunfo lhe garantia o objetivo da subida, enquanto o Aliados precisava de vencer e contar com o tropeção do Oliveira do Douro no Coimbrões.

O jogo até nem começou bem para a equipa de Bock, que viu Wagner marcar primeiro para o Aliados, mas Dembélé igualou ainda no primeiro tempo e bisaria na segunda parte para a equipa marcoense, estabelecendo a vitória (2-1) que lhe permitiu fazer a festa no Estádio Cidade de Lordelo.

A derrota manteve o Aliados de Lordelo a disputar a Divisão de Elite da AF Porto da próxima temporada, enquanto o 2º lugar do Oliveira do Douro nesta poule final lhe garantiu a presença na Taça de Portugal e, muito provavelmente, também a subida de divisão em face de eventual desistência de participação de equipas de outras associações de futebol do país.

No Marco 09, para além de Bock que fez história como jogador ao serviço do SC Freamunde, cidade onde reside, destaque para a presença na equipa técnica do adjunto Pedro Monteiro (antigo defesa do FC Paços de Ferreira) e do treinador de guarda-redes José Ferreira, que também atuou na equipa pacense enquanto atleta.

No plantel do Marco 09 em bom plano esteve o avançado pacense João Rafael, que marcou presença em 36 jogos da temporada e apontou 9 golos ao serviço da equipa campeã.

Os antigos freamundenses Valdinho e Diogo Martins também se sagraram campeões distritais.