Bebé de 20 meses queimada com água a ferver

Uma bebé de 20 meses sofreu queimaduras de 2.o grau num braço, ombro e costas ao ser atingida com água quente, em Baltar, no concelho de Paredes.

Ao que o Jornal IMEDIATO apurou, a menina estava na cozinha da habitação, na noite de quinta-feira, na companhia da mãe e da avó, quando, em circunstâncias ainda nao conhecidas, fez cair sobre si uma panela de água a ferver que estava em cima do fogão para confecionar sopa.

A água atingiu a bebé do lado direito, provocando-lhe queimaduras de segundo grau numa orelha, ombro, braço e costas.

À chegada dos Bombeiros Voluntários de Baltar, a bebé “já se encontrava no chuveiro, por indicação do CODU”, explicou o sub-chefe Bruno Sousa.

A menina foi assistida no local e estabilizada, com o apoio das equipas da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e de suporte imediato de vida de Valongo. Foi depois transportada para a Pediatria do Hospital de São João, no Porto.