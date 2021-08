A Banda Musical de Paços de Ferreira vai recuperar o habitual concerto «A´gosto», que não aconteceu no ano passado devido à pandemia de covid-19. No sábado, em frente ao Museu Municipal de Paços de Ferreira, a música vai voltar.

Além da Banda Musical de Paços de Ferreira, vão também participar na atuação as vozes de Cristina Silva, Inês Silva, Nuno Oliveira, e da Chulada da Ponte Velha, um grupo tirsense que interpreta maioritariamente as “chulas”, um género musical português. Já a direção musical vai estar ao cargo de Alexandre Coelho.

O concerto «A´gosto», organizado com o apoio da Câmara Municipal, vai acontecer de frente ao Museu do Móvel, com início pelas 22h.