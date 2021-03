Dois atletas do FC Paços de Ferreira, João Pedro e David Sualehe, foram identificados pelas forças policiais em circunstâncias ” relacionadas com a violação das regras de confinamento”, de acordo com o clube. Segundo o jornal “Correio da Manhã”, o caso está relacionado com uma festa ilegal numa casa particular em Fão (Esposende).

O clube confirmou a situação e reagiu em comunicado, adiantando que “aguarda a decisão das medidas a tomar pelas autoridades judiciais para instaurar um processo disciplinar aos referidos atletas, de acordo com as suas normas internas de funcionamento”.

De acordo com o jornal nacional, os militares da GNR participaram na ação de fiscalização da festa ilegal, que decorria numa casa particular na Vila de Fão, Esposende, e que reunia cerca de 30 jovens.

No total, foram autuados 25 jovens e três acabaram detidos por serem reincidentes no incumprimento das medidas de contenção da pandemia de covid-19. Pelo menos um dos detidos era atleta do FC Paços de Ferreira, tendo sido notificado para comparecer esta segunda-feira no Tribunal de Esposende.

O jogador em causa já havia sido apanhado, há menos de um mês, numa festa semelhante, mas em Gondifelos, no concelho de Vila Nova de Famalicão.

A intervenção da GNR, desencadeada por volta das 02h00 deste domingo, envolveu vários militares do posto de Esposende, do Destacamento de Barcelos e do Destacamento de Intervenção de Braga.