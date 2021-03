O jornal «Correio da Manhã» avança, esta tarde, que um atleta do FC Paços de Ferreira foi identificado em Fão (Esposende) por participar numa festa ilegal.

Segundo a informação, os militares da GNR participaram na ação de fiscalização da festa ilegal, que decorria numa casa particular na Vila de Fão, Esposende, e que reunia cerca de 30 jovens.

Entre os jovens terá estado um jogador do FC Paços de Ferreira, sendo que foi mesmo detido e notificado para comparecer amanhã no Tribunal de Esposende. O jogador já havia sido apanhado, há menos de um mês, em festa semelhante, mas em Gondifelos, no concelho de Vila Nova de Famalicão.

No total, foram autuados 25 jovens e três acabaram detidos por serem reincidentes no incumprimento das medidas de contenção da pandemia de covid-19.

A intervenção da GNR, desencadeada por volta das 02h00 deste domingo, envolveu vários militares do posto de Esposende, do Destacamento de Barcelos e do Destacamento de Intervenção de Braga.

Entretanto, fonte do FC Paços de Ferreira revelou que o Clube não tem conhecimento formal de que qualquer dos seus atletas tenha estado envolvido nesta situação mas, caso se confirme, o Clube “tomará todas as medidas previstas no seu regulamento disciplinar, pois não tolera e condena veementemente qualquer comportamento que coloque em causa as medidas atuais de combate à pandemia”.