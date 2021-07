Atleta Fernanda Ribeiro homenageada na sua terra natal

Em plenos Jogos Olímpicos, a Câmara Municipal de Penafiel vai homenagear a Campeã Olímpica Fernanda Ribeiro, no âmbito do 25º aniversário da conquista da medalha de ouro dos jogos olímpicos de Atlanta´96. A cerimónia vai acontecer no próximo dia 2 de agosto, às 15h00, no Complexo Desportivo do Parque da Cidade.

Há 25 anos, a atleta penafidelense Fernanda Ribeiro conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Para assinalar a ocasião, a Câmara Municipal de Penafiel irá prestar homenagem à atleta com a colocação de um marco comemorativo referente a este momento histórico para o desporto português.

Fernanda Ribeiro nasceu a 23 de junho de 1969, em Penafiel. Estreou-se nos Jogos Olímpicos em 1998. Ao longo da sua carreira somou cinco participações nos Jogos Olímpicos e obteve doze medalhas em grandes competições. No seu currículo arrecada o título de Campeã da Europa nos 10 000 metros, Campeã Mundial 10 000 metros e Vice-Campeã Mundial 5 000 metros.

Em 2004 a atleta – que atualmente é presidente da Academia de Atletismo Fernanda Ribeiro que se situa na Maia – despediu-se dos Jogos Olímpicos em Atenas, conseguindo posicionar-se em terceiro lugar, com a atribuição da medalha de bronze.