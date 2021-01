Atleta morre depois de cair inanimado durante jogo de basquetebol

Um atleta da equipa de basquetebol do Mirandela Basquetebol Clube, morreu na noite desta sexta-feira durante um jogo que a sua equipa disputava com o Juventude Pacense, no Pavilhão Municipal de Modelos, em Paços de Ferreira. Paulo Diamantino, que completava este sábado 36 anos, caiu inanimado em campo, perante o olhar do irmão, João Diamantino, também ele atleta da equipa de Mirandela.

Ao que o Jornal IMEDIATO apurou, Paulo Diamantino jogou os primeiros quatro minutos do jogo, a contar para o campeonato nacional Sénior Masculino 2.ª Divisão, tendo sido depois substituído. No início da segunda parte, quando se preparava para entrar novamente em campo, o atleta caiu inanimado, sob o olhar do irmão gémeo, João Diamantino, também ele atleta do Mirandela Basquetebol Clube.

O atleta foi assistido pelos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, que não conseguiram reverter o quadro de paragem cardiorrespiratória. No local esteve ainda uma equipa de psicólogos do INEM e da Câmara Municipal de Paços de Ferreira, assim como a GNR e a Polícia Municipal.

Paulo Diamantino foi atleta do FC Porto, Vitória de Guimarães, Maia Basket e representou várias vezes a Seleção Nacional de Basquetebol; foi ainda treinador das camadas jovens do Sport Clube de Mirandela.