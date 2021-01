Associação de Futebol do Porto suspende competições até ao final do mês

A Associação de Futebol (AF) do Porto anunciou esta quinta-feira a “suspensão imediata de todos os jogos de todas as competições de futebol e futsal, de todos os géneros e escalões” entre 15 e 30 deste mês, atendendo a situação epidemiológica do país.

“Na sequência desta grave situação que vivemos e da aludida regulamentação (art. 34º do referido decreto governamental), foi decretado que apenas “é permitida a atividade física e desportiva de indivíduos individuais ao ar livre, assim como todas as atividades de treino e competitivas profissionais e equiparadas, sem público e no cumprimento das orientações da DGS”, lê-se na nota da Associação de Futebol do Porto.

Assim, foi determinada a suspensão imediata de todos os jogos das competições de futebol e futsal de todos os géneros e escalões da AF Porto marcados entre as 00h00 do dia 15 de janeiro de 2021 e as 23h59 do dia 30 de janeiro.

“Endereçamos a todos uma palavra de coragem, animados pela convicção de que este sacrifício resulte em melhorias significativas na situação epidemiológica e que isso nos permita retomar a prtática desportiva com a maior brevidade possível, sempre acautelando o valor máximo da saúde de todos”, considerou a direção da Associação de Futebol do Porto.