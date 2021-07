António Gaspar Dias toma posse na direção da Liga Portuguesa de Futebol

António Gaspar Dias, presidente do Futebol Clube de Penafiel, tomou posse na nova Direção da Liga Portugal para a época 2021-22. A sessão decorreu esta sexta-feira e foi conduzida pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, Mário Costa.

A nova direção da Liga de Portugal para a época 2021 mantém no corpo diretivo as Sociedades Desportivas de FC Porto, representado por Ricardo Martins e do Sporting CP, na pessoa de José Carlos Oliveira.

No que respeita à Liga Portugal Bwin, tomaram ainda posse o Vitória SC, representado por Jaime Teixeira, o FC Arouca, que contou com a presença de Joel Pinho; e o FC Vizela, representado por Diogo Godinho, presidente do clube.

Quanto aos eleitos da Liga Portugal 2, foram empossados o FC Penafiel, representado pelo presidente António Gaspar Dias; o Ac. Viseu, que contou com Ramiro Sobral; e o SC Covilhã, na pessoa de José Mendes.

Pedro Proença, presidente da Liga e José Couceiro, o representante da Federação Portuguesa de Futebol, também integram a direção do organismo.

Empossado os novos membros da Direção, António Gaspar Dias relembrou que as 34 Sociedades Desportivas que compõe a Liga Portugal são todas membros efetivos e defendeu que os clubes da Liga Portugal 2 têm “um papel preponderante na Direção e na vida da Liga Portugal”, quer pelas suas especificidades, “diferentes da Liga Portugal Bwin”, quer “na formação do negócio e da valorização da Liga Portugal”. “A Liga Portugal 2 é uma das ligas mais competitivas da Europa”, referiu António Gaspar Dias, que destacou o trabalho realizado pela atual direção do organismo, “reconhecido em Portugal e no Estrangeiro”, no que diz respeito à valorização do futebol nacional.