Foi apresentado, no passado domingo, o livro «Estação de Laticínios de Paços de Ferreira – Contributos para a sua história”, escrito por Juliana Moura e promovido pela Associação de Defesa e Divulgação do Património de Paços de Ferreira (Patrium) com o apoio da Câmara Municipal.

“Esta foi a Estação de Lacticínios do Estado, que o regime do Estado Novo decidiu construir em Paços de Ferreira nas décadas de 40/50 do séc. XX e que laborou neste município até o ano de 2008, no local hoje ocupado pelo Parque Urbano de Paços de Ferreira”, explica a associação promotora, em comunicado.

A sessão de lançamento do livro aconteceu no fim-de-semana em que assinalaram os 73 anos da inauguração da estação e contou com a apresentação de Rosário Machado, que até recentemente exerceu funções como diretora da Rota do Românico.

“A edição desta obra partiu da iniciativa do saudoso Arquiteto Paulo Bettencourt, que quis o destino não visse a sua realização. O livro foi promovido e organizado pela Patrium, com o apoio da Câmara Municipal de Paços de Ferreira”, informou a nota.