Anselmo Rocha é o candidato do PSD à Junta de Freguesia de Carvalhosa

Anselmo Rocha deverá ser anunciado nos próximos dias como o candidato do Partido Social Democrata (PSD) de Paços de Ferreira à Junta de Freguesia de Carvalhosa nas próximas eleições autárquicas.

O Jornal IMEDIATO sabe que a candidatura de Anselmo Rocha à Junta de Freguesia vai ser anunciada, mantendo o partido a escolha do candidato que liderou o projeto há quatro anos e que foi derrotado pelo socialista Joaquim Martins que, ao que foi possível apurar, não se recandidatará a um segundo mandato.

No final da passada semana, o PSD anunciou o seu candidato à cidade de Freamunde. Fernando Matos vai liderar o projeto a uma das maiores das maiores juntas do concelho, que está atualmente nas mãos do socialista José Luís Monteiro, que deverá, também ele, não se recandidatar a um segundo mandato.

Nas redes sociais, o candidato referiu que pretende trazer uma “nova atitude” à freguesia. “Juntos reabilitaremos a nossa Cidade, o nosso comércio, o nosso Parque de Lazer e trabalharemos para defender as nossas Associações e a nossa Identidade”, afirmou.

Além destes, são também já conhecidos os nomes dos candidatos a Eiriz e Ferreira. Vítor Meireles é o candidato a Eiriz e Ricardo Silva à Junta de Ferreira, uma junta de freguesia liderada atualmente pelo socialista Filipe Pinto, que se encontra em fim de ciclo, não se podendo recandidatar por força da lei da limitação de mandatos.

Do lado do Partido Socialista e, à exceção do anúncio polémico da candidata à Junta de Freguesia de Paços de Ferreira – Mónica Cardoso – não houve ainda candidatos anunciados.