Ana Teles, atleta natural de Lousada que atualmente integra o plantel do SC Braga, é um dos nomes que constam na primeira convocatória da recém-criada Seleção Nacional de Futebol Feminino B.

Ana Teles foi uma das escolhas da selecionadora nacional, Marisa Gomes, para o primeiro estágio da seleção “BB”, que vai acontecer em Guimarães, entre 5 e 10 de abril. Durante os seis dias, estão agendados cinco treinos e um jogo amigável, precisamente contra o SC Braga, no Estádio 1.º de Maio.

A avançada de 20 anos, que fez a sua formação no SC Freamunde, venceu no início deste ano a Taça de Portugal pelo SC Braga, juntamente com a atleta pacense Diana Gomes. Também pelo mesmo clube já tinham vencido o Campeonato Nacional, em 2019.