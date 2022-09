Uma equipa de cinco alunos da Escola Secundária de Paços de Ferreira, foi distinguida com uma menção honrosa na 13ª edição do MEDEA, uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Física (SPF) e da REN – Redes Energéticas Nacionais, destinada a promover o conhecimento da Física e o estudo dos campos eletromagnéticos junto dos jovens portugueses e da sociedade em geral.

O anúncio da distinção dos “Xosmics ” foi feito durante a 23ª Conferência Nacional de Física, que decorre na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. No evento foi também conhecida a equipa vencedora do MEDEA, a “Electroteam” da Escola Secundária Dr. João de Araújo Correia, Peso da Régua, distrito de Vila Real.

Os alunos da equipa de Paços de Ferreira – Ana Castro, Beatriz Silva, Fernanda Coelho, Filipe Sousa e Inês Rocha, com a mentoria da professora de Física, Rosa Neto – fizeram medições de todo o processo de distribuição de energia elétrica, desde o local de produção (aproveitando a proximidade da central hidroelétrica do Torrão), até ao ponto de entrega, passando pelas linhas de transporte de energia da REN. Com base nos resultados obtidos e na sua análise, a equipa demonstrou a segurança das infraestruturas da rede de produção e transporte elétrico, desmistificando ideias preconcebidas acerca dos riscos associados à exposição a campos magnéticos.

Segundo Rosa Neto, professora da equipa de Paços de Ferreira, “a participação no MEDEA foi muito importante para todos nós, na medida em que permitiu estabelecer uma ligação entre os vários conhecimentos adquiridos em contexto escolar e a sua aplicação no mundo em que vivemos, através da realização de um projeto real. Desta forma, pudemos criar informação cientificamente credível sobre os eventuais efeitos dos campos eletromagnéticos na saúde humana, desmistificando ideias preconcebidas sobre os seus riscos”.

José António Paixão, da SPF, faz um balanço positivo desta edição, afirmando que “tivemos, mais uma vez, uma boa adesão das escolas a este projeto, o que nos deixa muito satisfeitos. Para todos os participantes no MEDEA esta foi, certamente, uma experiência enriquecedora, sendo certo que a oportunidade de realizar medições do campo eletromagnético com equipamento que habitualmente não existe nas escolas, e de aliar o conhecimento teórico à prática investigando um problema relevante para a sociedade, torna este projeto uma mais-valia no ensino da Física, pelo que estamos muito gratos à REN por esta parceria.”