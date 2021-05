Fundado a 28 de maio de 1950, o Aliados Futebol Clube de Lordelo celebra esta sexta-feira 71 anos de existência. Com um legado forte e repleto de história, o Aliados de Lordelo tem vindo, nos últimos anos, a consolidar a sua presença no futebol, com forte presença a nível distrital, na Associação de Futebol do Porto.

Em comunicado, através das redes sociais do clube, o presidente, Filipe Carneiro, refere que apesar da impossibilidade de celebrar como desejado, a data “não passará em branco” e que para isso tem programado “uma série de iniciativas”.

Em fim de comunicado, o Presidente do clube lordelense visou deixar uma mensagem de apreço e de agradecimento a todos aqueles que são parte integrante do clube, em qualquer uma das suas vertentes.

“Em nome da Direção do Aliados FC Lordelo um profundo agradecimento aos nossos patrocinadores e parceiros comerciais, colaboradores, sócios, adeptos, simpatizantes, atletas, equipas técnicas, órgãos autárquicos, assim como a toda uma cidade que respira ALIADOS e a todos os lordelenses espalhados pelo mundo, por todo o seu apoio e contributo!”, afirmou Filipe Carneiro.

Artigo editado por Ricardo Rodrigues.