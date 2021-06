AJM Lamoso – 10 anos de amor à camisola

Fundado a 21 de junho de 2011, a AJM Lamoso celebrou na segunda-feira os seus primeiros 10 anos de existência.

Ao comando do clube desde a sua fundação está António Cunha, que afirma que, apesar da tenra idade, o clube tem criado uma “história muito engraçada” e apesar de jogar desde o nascimento em campos alheios, a criação de uma casa própria é um projeto que está “prestes a começar”.

Num clube onde os ganhos monetários “são zero”, é o amor à camisola que move todos no plantel e equipa técnica, garante o presidente. “Os nossos jogadores não ganham nada, a não ser uma sandes e uma cerveja no fim do jogo, todo o trabalho que é feito, o sacrifício é tudo fruto do amor que estes têm, pelo símbolo que carregam ao peito”, afirmou.

Este ano, e face à situação pandémica a que o pais se encontra, as celebrações da data de fundação não poderão ser como previstas, tendo o clube decidido fazer apenas um jantar entre diretores e depois juntar a celebração do aniversário ao jogo do próximo domingo.

Jogo este a que, a ser ditada a vitória para equipa do Lamoso, será o primeiro troféu de campeão da primeira divisão distrital arrecadado por alguma equipa do concelho de Paços de Ferreira, afirma António Cunha.

Águias de Eiriz e Lamoso na final das competições da AF Porto

A serem jogadas nos próximos dias 24 e 27 as finais da fase de acesso ao Campeonato da Divisão de Elite e fase de acesso ao Campeonato da Divisão de Honra contam com a participação do C.D. Águias de Eiriz e A.J.M. Lamoso.

Depois da vitória frente ao Folgosa da Maia FC, por duas bolas a uma que o Águias de Eiriz carimbou a passagem para a grande final da fase de acesso ao Campeonato da Divisão de Elite 2021/2022. A final será disputada contra o A.C. Alfenense, no próximo dia 24 ás 21 horas, no Parque Desportivo Ramalde.

Já o Lamoso selou a sua presença na final ao vencer o FC Lixa “B” por dois a zero. A equipa irá disputar a final, frente ao C.R. Ataense, no próximo domingo, ás 16 horas, no Estádio S.C. Canidelo.

A fase de acesso ao Campeonato de Portugal vai ser jogada dia 26, pelas 17 horas, no Estádio 25 de Abril e porá frente a frente o A.C. Vila Meã e o Gondomar S.C.