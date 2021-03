A Águas de Paços de Ferreira (AdPF) reconheceu as suas colaboradoras esta segunda-feira, em que se assinala o Dia Internacional da Mulher, oferecendo-lhes exemplares de uma ilustração da autoria de Maria do Carmo Matos, jovem ilustradora do concelho.

“Hoje é um dia de luta pela igualdade, pela equidade social e profissional. Conscientes e solidários com esta luta, todos os anos a Águas de Paços de Ferreira assinala este Dia Internacional da Mulher com uma ação destinada ao público interno”, lê-se num comunicado da empresa.

Nesse sentido, a Águas de Paços de Ferreira desafiou a jovem ilustradora de Paços de Ferreira Maria do Carmo Matos a criar uma ilustração que retrate o papel da mulher na comunidade de Paços de Ferreira, do ponto de vista histórico e atual.

Citada na nota enviada ao IMEDIATO, a ilustradora explicou que a ilustração foi em grande parte baseada em Sílvia Cardoso, que considera “uma figura feminina poderosa na história, principalmente na zona de Paços de Ferreira”, que continua a “ter uma grande influência” para as mulheres residentes e não residentes.

A obra faz ainda referência à Citânia de Sanfins, “um dos monumentos mais bonitos e conhecidos por todo o país, onde mulheres também lá habitaram e fizeram parte da história”, bem como às mulheres e mães trabalhadoras.