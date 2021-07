Agostinho Soares é o candidato da coligação “Penafiel Unido” ao cargo de vice-presidente

Agostinho Soares, natural da freguesia de Rio Moinhos, é o candidato a vice-presidente da Câmara Municipal de Penafiel pela coligação “Penafiel Unido” – coligação que integra o Partido Socialista e o R.I.R, partido de Vitorino Silva, conhecido por Tino de Rans.

Em nota de imprensa, Agostinho Soares refere aceitou o convite de Paulo Araújo Correia – o candidato à autarquia – por “acreditar que todos merecem viver em Penafiel com o mesmo sentimento de orgulho”, mas para que isso seja possível, “a Câmara Municipal deve promover uma relação de proximidade com todas as juntas de freguesia.”. O candidato afiança que “esta esquipa, unida por Penafiel, vai criar todas as condições para que exista uma base sólida de confiança e igualdade para com todos os nossos presidentes de junta.”

No projeto que integra, Agostinho Soares defende um alargamento das competências das juntas de freguesias, “ajustadas às necessidades da sua área geográfica e do seu território, dando-lhes mais autonomia e mais capacidade de captação de investimento, contribuindo assim, para o desenvolvimento de todo o concelho.”

Considera ainda que “devem ser alocadas sinergias entre os centros escolares, agrupamentos de escolas e todas as associações desportivas do concelho “para que os nossos jovens possam conhecer e escolher as melhores condições para a prática desportiva” e que devem ser aproveitados os recursos do concelho, caso da gastronomia, paisagens naturais, tradições, feiras e festividades, para a promoção turística e desenvolvimento da região.