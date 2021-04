Agostinho Gonçalves, ex-Presidente da Câmara Municipal de Penafiel e ex-Governador Civil do Porto vai ser o mandatário da candidatura do socialista Paulo Araújo Correia pela coligação “Penafiel Unido”, nas próximas eleições autárquicas.

Agostinho Gonçalves aceitou o convite para ser o mandatário da candidatura liderada por Paulo Araújo Correia sem “hesitações”, e refere que esta “é uma forma de continuar a dar o seu contributo para o desenvolvimento do concelho, e do Partido Socialista na candidatura à Câmara Municipal de Penafiel”.

“Acredito que esta candidatura tem tudo para ser bem sucedida. O Paulo Araújo Correia tem uma forte ligação a Penafiel, é filho da terra, tem experiência governativa ao mais alto nível e está empenhado em dar continuidade às conquistas do poder local, contribuir para o desenvolvimento do concelho, manter a proximidade dos autarcas à população, ajudando a comunidade, compreendendo as suas necessidades e, sobretudo, dar esperança aos jovens para que possam realizar todo o potencial na terra que os viu nascer. Está dedicado a Penafiel e é isso que o concelho precisa”, realça.

Recorde-se que Agostinho Gonçalves foi Presidente de Câmara de Penafiel durante seis anos e Vice-Presidente durante sete anos. Foi ainda Governador Civil do Porto e deputado à Assembleia da República pelo PS (membro da Comissão de Defesa Nacional e da Comissão do Poder Local).

Foi ainda Presidente do Conselho Diretivo da Escola Secundária de Paredes e é, atualmente, membro da Assembleia Municipal de Penafiel.