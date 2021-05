AEP dinamiza projeto que vai envolver 270 idosos

A Associação Empresarial de Penafiel (AEP) arrancou com um novo projeto para combater a infoexclusão empresarial de idosos. Durante cerca de dois anos, vão ser desenvolvidas várias atividades, que vão chegar a 270 seniores das instituições do concelho de Penafiel.

“Para nós, enquanto Associação Empresarial, este é um desafio diferente dos que temos assumido até hoje”, começou por dizer Nuno Brochado, presidente da AEP, à plateia, composta por representantes das várias Instituições do concelho de Penafiel que vão ser parcerias no projeto.

Apesar de atrasado um ano por força da pandemia, o projeto iniciou-se já este mês de maio e vai prolongar-se até final de 2022. Representa um investimento de cerca de 273 mil euros, financiados em 70 por cento no âmbito do projeto Portugal Inovação Social, sendo os restantes 30% comparticipados pela Câmara Municipal de Penafiel, o investidor social.

“Queremos promover uma melhor qualidade de vida e saúde a uma população mais afastada e, às vezes, mais esquecida”, rematou o presidente.

O projeto de combate à infoexclusão empresarial dos idosos do concelho de Penafiel, vai desenrolar-se em diversas atividades, permitindo que os seniores acompanhem o desenvolvimento tecnológico e possam participar em atividades realizadas em meio empresarial. “Este é um novo caminho que queremos traçar na AEP”, referiu João Pedro Begonha, secretário-geral da associação, a quem coube a explicação das iniciativas previstas no projeto.

Erasmus Seniores e Oficinas de Trabalho são as ações chave

Assim, o projeto contempla duas ações chave: o Erasmus Seniores e várias oficinas de trabalho. No que respeita ao Erasmus Seniores, este prevê a realização de intercâmbios entre utentes, sendo estabelecidas parcerias com várias instituições do norte do país.

No âmbito das Oficinas, será realizada a Oficina de Combate à Infoexclusão em Boas Práticas Alimentares, com o objetivo de capacitar os participantes para desenvolver hábitos alimentares saudáveis, outra de Interpretação de Rótulos e a Oficina Capacitar +, que vai abordar questões ligadas ao meio ambiente, com dicas para a agricultura sustentável.

Decorrerá ainda a iniciativa Infoexclusão Empresarial, que vai levar os seniores a visitar o tecido empresarial de Penafiel. Serão escolhidas seis empresas, que mostrarão as suas inovações e alterações tecnológicas operadas nos diversos setores de atividade nos últimos tempos.

Serão ainda realizadas oficinas sobre a Sexualidade, sobre Atividades Inclusivas e de Combate à Infoexclusão Tecnológica. Esta última pretende capacitar os seniores para utilização das novas tecnologias.

Ao nível artístico, será realizado o Projeto Lata 65, que tem por objetivo aproximar os seniores da arte urbana.

Parceria tem “tudo para dar certo”

Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel destacou a importância do projeto, principalmente numa fase de pós pandemia. “São muitas atividades, mas todas elas procuram tirar os idosos do isolamento social. Vão ser muito importantes nesta fase que atravessamos, vão ser um grande contributo neste período de pandemia. Vai fazer ainda mais sentido”, referiu.

O autarca declarou ainda que desde o início a Câmara se disponibilizou para fazer parte do projeto, como investidor social e acentuou que esta parceria “tem tudo para dar certo”. “Porque a AEP conhece como ninguém o mundo empresarial e vai trabalhar para que seja positivo de parte a parte e depois porque conta com as IPSS’s que são quem melhor conhece os nossos idosos. E a Câmara Municipal que apoio e dinamiza este projeto, como tem procurado apoiar e dinamizar sempre. Temos procurado ser um concelho responsável no apoio aos idosos”, rematou.