Associação Empresarial de Penafiel sorteia mais de 2.000 euros pelos clientes do comércio local

A Associação Empresarial de Penafiel (AEP) realizou, na segunda-feira, o sorteio final do concurso de vouchers “Compras no Comércio Local vão dar Prémios neste Natal” entre os clientes dos estabelecimentos locais do concelho.

Recorde-se que a iniciativa da AEP consistiu na distribuição de raspadinhas pelos clientes de 54 estabelecimentos do comércio local de Penafiel que realizaram compras superiores a dez euros durante a época natalícia, uma forma de estimular a afluência da população ao comércio tradicional.

Assim, foram selecionados os seis vencedores, que vão receber cupões de desconto. No total, vão ser atribuídos mais de 2.000 euros em prémios.

Conheça os vencedores do sorteio “Compras no Comércio Local vão dar Prémios neste Natal”

1º – Maria Fernanda Santos (Ourivesaria Teixeira) 800€ em Vouchers de desconto

2º – Isadora Cancela (Kids Gallery) 500€ em Vouchers de desconto

3º – José Luís Rocha (DANY Penafiel) 400€ em Vouchers de desconto

4º – Cláudia Mendes (Central Minimercado e Talho) 300€ em Vouchers de desconto

5º – Vânia Ribeiro (Ourivesaria Moreira) 200€ em Vouchers de desconto

6º – Lúcia Magalhães (Sapataria Saros) 65€ em Vouchers de desconto