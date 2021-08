A Associação de Desenvolvimento e Amigos da Terra de Carvalhosa (ADATERRA) vai avançar com uma oficina de teatro, orientada pela formadora Ângela Machado, encenadora residente do grupo de teatro da associação.

Em nota de imprensa, a ADATERRA explicou que o projeto irá prolongar-se durante cinco meses, com início no mês de setembro e término em janeiro de 2022, assumindo a missão de “dar possibilidade aos participantes de contactar com o mundo das artes de palco e desenvolver dinâmicas de relação interpessoal, consciência espacial e temporal, técnicas de voz e postura corporal, bem como o treino e capacidade de improviso e construção de personagens”.

As inscrições estão abertas até 10 de setembro, para candidatos com idades compreendidas entre os 14 e os 50 anos e podem ser feitas através de e-mail para adaterra.carvalhosa@gmail.com. As inscrições encontram-se disponíveis até ser atingido o limite máximo de formandos, 12.

Na nota, a ADATERRA dá a conhecer a formadora e responsável pela oficina, Ângela Machado. Tem 24 anos, formou-se na Escola Balleteatro do Porto e, em 2017, ganhou a bolsa de criação de final do curso de Teatro no Porto, pelo Teatro Municipal do Porto – Rivoli.

Em 2019, juntou-se ao Grupo de Teatro ADATERRA para encenar a peça da sua autoria, “Guerra dos Sexos”, onde reflete sobre o que de mais atual têm as relações da sociedade do século XXI. Em 2021 tornou-se a encenadora residente do Grupo de Teatro da associação.