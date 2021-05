Como Penafidelense livre e democrata, quero expressar de forma veemente o meu repúdio pelas declarações recentes proferidas pelo anunciado candidato de uma parte do partido socialista à Câmara Municipal de Penafiel, neste jornal e nas cerimónias do 25 de Abril. Precisamente na semana em que celebramos a liberdade conquistada por Abril, foi com estupefação que ouvi e li afirmações que entendo serem insultuosas e que apontam para a falta de liberdade em Penafiel. Passo a citar:

“NÃO IGNORO OS DEFICES DE LIBERDADE QUE AINDA SUBSISTEM EM PENAFIEL; PRETENDO GARANTIR QUE OS PENAFIDELENSES SEJAM VERDADEIRAMENTE LIVRES NA NOSSA TERRA; QUERO DAR VIDA AO SONHO DE TORNAR PENAFIEL VERDADEIRAMENTE LIVRE”. Fim de citação.

Considero estas afirmações ofensivas para os democratas e indignas para todos os Penafidelenses livres que servem com dedicação a nossa terra e o País. Palavras que só podem ser proferidas por alguém que manifestamente não conhece Penafiel ou efeitos de beber nas cartilhas dos gabinetes da capital. Numa altura em que comemoramos a liberdade, alguém que se propõe assumir responsabilidades públicas na gestão dos destinos do Município de Penafiel não pode proferir tais afirmações, a meu ver, bem distantes das vivências de quem sente Penafiel.

Quero contestar esta visão da nossa terra que considero errónea e completamente desfasada da nossa realidade concreta, que somente vincula o seu responsável que nem potencial tem, para ofender os Penafidelenses que se sentiram visados. Como autarca e cidadão livre, afirmo que discordo completamente destas absurdas e infelizes declarações que apenas qualificam quem as proferiu. Com toda a racionalidade, creio que estamos perante mais uma oportunidade perdida que será devidamente julgada pelos eleitores de Penafiel. Estou certo que vai ter o mesmo destino que tiveram os candidatos do PS de Penafiel mos últimos 20 anos. Será derrotado pelos Penafidelenses, estará na oposição e em minoria.

Em total liberdade, reitero aqui o que disse na Assembleia Municipal de Penafiel. Não estou disponível para considerar sequer a possibilidade de ser condicionado ou tolerado pela minoria do PS de Penafiel.

Aos eleitos locais endereço os meus parabéns e presto a minha homenagem por, todos os dias, fazerem acontecer a liberdade plena nas suas terras.

