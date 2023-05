Está cada vez mais próximo o momento histórico da confirmação da subida do Juventude Pacense à 1ª divisão nacional de hóquei em patins. A vitória desta terça-feira em Valongo (5-4) sublinhou a qualidade do plantel treinado por Hugo Azevedo e a grande época que o JP está a fazer. Faltam três jogos para o final da competição e um ponto basta para o ansiado momento, sendo o próximo no sábado frente ao atual 2º classificado do campeonato.

A deslocação a Valongo acabou por se mostrar mais complicada do que seria de esperar, muito pelo facto da equipa «B» da AD Valongo se apresentar reforçada com alguns atletas da equipa “A”, que é um dos melhores conjuntos da 1ª divisão nacional de hóquei em patins. Este reforço da equipa da «casa» acabou por ser benéfica para o espetáculo, porque proporcionou ao elevado número de espetadores presentes no pavilhão um belo e emotivo jogo, com alternância e a incerteza no marcador até ao apito final.

Começou melhor a equipa pacense que, impulsionada por um vasto número de adeptos, chegou à vantagem com um golo magnífico de Micoli, após aproveitar um passe errado da defensiva valonguense. Estavam cumpridos os primeiros cinco minutos de jogo e seria preciso esperar mais treze minutos para haver de novo festejo de golo, neste caso para o Valongo que empatou em contra-ataque concluído por Viti.

O jogo continuava em ritmo elevado e foi já nos dois minutos finais do primeiro tempo o JP voltou a passar para a frente do resultado (1-2) após espetacular slalom de Gonçalo Neto entre toda a defensiva valonguense, em conclusão a uma só mão.

A evolução da partida fazia prever um segundo tempo frenético e a expetativa não foi defraudada – emoção, alternância no marcador, grandes jogadas e golos. A AD Valongo chegou à igualdade logo a abrir (2-2) em infelicidade da defensiva pacense que desviou para a própria baliza. Um golo que motivou a equipa da casa a cinco minutos depois passar pela primeira vez para a frente do marcador (3-2) em remate de Carlos Ramos que bateu o guarda-redes pacense Freitas, que foi abalroado na área deixando a dúvida se antes ou depois da bola entrar na baliza. O golo obrigou o JP a aumentar ainda mais o ritmo de jogo e cinco minutos depois Filipe Flórido voltou a restabelecer a igualdade (3-3) aproveitando um ressalto na área. Estava dado o mote para a fase mais emotiva da partida, pois dois minutos depois um grande remate cruzado de Viti colocou de novo o Valongo na frente (4-3). A reação pacense foi imediata e quarenta segundos depois Filipe Flórido insistiu no remate até levar a bola a cruzar a linha de golo para um novo empate (4-4).

Perante tal alternância no marcador pairava a incerteza sobre para que lado cairia o resultado final. Acabou por ser o JP a ter esse prémio quando Gonçalo Neto, de livre direto, fez o 4-5 e festejou de forma efusiva junto dos adeptos pacenses. Estávamos a cinco minutos do final e mesmo com o Valongo a arriscar tudo para evitar a derrota, tirando inclusive o guarda-redes para ter vantagem no 5 para 4, a equipa pacense soube segurar o precioso triunfo que lhe deixou a subida de divisão a um ponto de distância.

Foi um grande jogo de hóquei e que deliciou todos os que estiverem presentes no pavilhão de Valongo ou assistiram à sua transmissão via ADVTV em parceria com o Jornal IMEDIATO.

No próximo sábado (18h30) pode haver festa no pavilhão municipal de Paços de Ferreira, bastando um empate do JP frente ao CD Póvoa para que o clube consiga pela primeira vez na sua história garantir um lugar na 1ª divisão nacional de hóquei em patins.

Deixe este campo vazio se for humano: