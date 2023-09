Um homem de 38 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter violado e sequestrado a ex-companheira no início deste mês, em Penafiel. Presente a juiz para primeiro interrogatório judicial, o homem ficou com proibição de contactos e de se aproximar da vítima a menos de 500 metros, com vigilância electrónica.

Segundo comunicado da Polícia Judiciária, o homem recusava-se a aceitar a sesparação da sua companheira, “a qual, juntamente com o filho menor, seria vítima de violência doméstica”.

O casal terá mantido um relacionamento de mais de uma década, do qual resultou um filho, menor de idade. E foi numa circunstância em que a mulher se deslocou à residência do ex-companheirp para recolher o filho menor, que esta a forçou “a contatos de natureza sexual, com violência”.

O detido, indiciado por violação, sequestro e violência doméstica, foi presente a juiz no Tribunal de Penafiel para primeiro interrogatório judicial e ficou com proibição de contactos e de se aproximar da vítima a menos de 500 metros, com vigilância electrónica.