O vice-almirante Gouveia e Melo, responsável pela Task Force da vacinação contra a covid-19 em Portugal, conheceu esta terça-feira o Centro de Vacinação de Penafiel, situado no Pavilhão de Feiras e Exposições.

Durante a visita, o responsável pela Task Force da Vacinação elogiou “a qualidade do centro de vacinação de Penafiel e o brilhante trabalho de todos os envolvidos neste processo da vacinação”. Já o presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa, que acompanhou a visita, agradeceu a presença e felicitou o vice-almirante Gouveia e Melo “pelo excelente trabalho realizado, assim como o de todos os profissionais de saúde”.

Esta visita contou ainda com a presença do Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte), do Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Tâmega II – Vale do Sousa Sul (ACES Tâmega II – Vale do Sousa Sul), e do Diretor Clinico do ACES Tâmega II – Vale do Sousa Sul.