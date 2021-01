Trabalhador morre após queda de dez metros de telhado

Um homem de 57 anos morreu na tarde desta sexta-feira, depois de cair de um telhado de um prédio, no Bairro do Outeiro, em Freamunde, Paços de Ferreira. O homem estava a realizar trabalhos de requalificação do prédio, quando caiu de uma altura de cerca de 10 metros.

“À nossa chegada a vítima estava em paragem cardiorrespiratória e apresentava múltiplas fraturas. Iniciámos manobras de reanimação, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos”, contou ao Jornal IMEDIATO Joel Rodrigues, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Freamunde.

As manobras de reanimação, prolongaram-se por cerca de uma hora e foram realizadas pelos bombeiros e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de São João, no Porto.

Ocorpo do homem, residente na freguesia de Ferreira, em Paços de Ferreira, foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Penafiel.

No local do acidente esteve a GNR, assim como uma equipa de apoio psicológico do INEM.