Suits Inc é o novo parceiro de indumentária do Sport Lisboa e Benfica

A Suits Inc é o novo “Official Wear Partner” do Sport Lisboa e Benfica para as quatro próximas temporadas. A parceria, com início esta época, fará da empresa penafidelense responsável pela indumentária dos atletas e staff do clube lisboeta em todas as competições desportivas.

Para o CEO da marca especializada em fatos e roupa para homem, Simão Ribeiro, o sentimento é de “concretização” e o culminar de um “bom trabalho” realizado desde a fundação, há 45 anos.

“Sendo a Suits Inc uma marca que se pode orgulhar de uma lista longa de parceiros no mundo do desporto, acrescentar uma instituição como o Sport Lisboa e Benfica é o culminar do que achamos ter sido um bom trabalho realizado ao longo destes anos. Esperamos que as próximas quatro épocas sejam de sucesso mútuo”, afirmou, citado em nota de imprensa.

Por outro lado, Domingos Soares de Oliveira, CEO do Sport Lisboa e Benfica, adianta que a parceria de longa duração resulta da confiança “na excelência desta empresa nacional com projeção internacional”, desejando uma relação “sempre desafiante e inovadora”.

Instalada em Penafiel há 16 anos, onde abriu a sua primeira loja em 2005 com a ideia de projetar produtos com qualidade e competitividade para o homem cosmopolita, a Suits Inc tem atualmente cerca de 40 lojas estrategicamente localizadas nas principais cidades de Portugal e Espanha.