Sexagenário ferido com gravidade em colisão com camião

Um homem de 62 anos ficou ferido com gravidade, quando o carro que conduzia colidiu com um camião, ao fim da manhã desta terça-feira, em Marecos, Penafiel.

O acidente deu-se na EN 106, na freguesia de Marecos e envolveu um camião e uma viatura ligeira, que colidiram quando o carro entrou na via principal, que faz a ligação Penafiel/Entre-os-Rios.

Com a violência do embate, o condutor da viatura ligeira, um homem de 62 anos, residente na freguesia de Sobreira, concelho de Paredes, ficou encarcerado, tendo ficado ferido com gravidade. A esposa, que seguia no lugar do pendura, sofreu ferimentos ligeiros.

As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel – que mobilizaram para o local 15 elementos, apoiados por cinco viaturas – e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, e tranportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

No local esteve ainda uma patrulha da GNR de Penafiel.