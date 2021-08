Sexagenário detido por atear incêndio florestal em Paços de Ferreira

A Polícia Judiciária identificou e deteve, fora de flagrante delito, “o presumível autor de um incêndio florestal” ocorrido no domingo, na freguesia de Carvalhosa, concelho de Paços de Ferreira. A ação contou com a colaboração da GNR de Freamunde.

“A ignição ocorreu no domingo passado, dia 22, pelas 18h30, tendo sido prontamente combatida pelos Bombeiros Voluntários de Freamunde, o que evitou que o incêndio propagasse para diversas moradias e para uma extensa área florestal existente nas imediações”, explicou a autoridade policial, em nota de imprensa.

O fogo foi ateado com recurso a um isqueiro, tendo o autor provocado as chamas, em zona de caminho, confinante com povoamento florestal. “Suspeita-se que este indivíduo poderá ser responsável por outros incêndios, cuja investigação se encontra a decorrer e que se têm verificado naquela localidade”, lê-se.

O detido, de 61 anos de idade, sem ocupação laboral, vai ser presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.