A Junta de Freguesia de Seroa lançou uma candidatura a fundos da Ader-Sousa para a requalificação da atual sede do Rancho Folclórico e à criação de um Museu Cultural e Etnográfico e de uma Videoteca.

Ao IMEDIATO, o presidente da Junta de Freguesia de Seroa, Rui Barbosa, explicou que a ideia já tem alguns anos e assume como intenção a preservação da história da aldeia, intimamente ligada à cultura agrícola.

Assim, o equipamento exibiria o espólio do Rancho Folclórico, bem como peças históricas oferecidas por populares. “Os nossos antepassados são as raízes da freguesia e aquilo a que se dedicaram acaba por definir quem somos”, argumentou Rui Barbosa.

O próprio edifício em causa, situado na Avenida Central de Seroa, já conta com uma longa história. Oferecido à Junta de Freguesia em 1889 por um benfeitor emigrado no Brasil, foi a primeira escola primária da aldeia, sede da Junta de Freguesia e, atualmente, sede do grupo de Rancho Folclórico local.

Também nas proximidades existe um cruzeiro construído pelas antigas carreteiras que transportavam produtos para o Porto.

A candidatura prevê uma intervenção para atingir a requalificação do património e eficiência energética, através da substituição de portas e janelas. “Estamos plenamente confiantes de que os nossos objetivos se enquadram nas metas do projeto, prevemos que nos seja aprovada a candidatura”, anteviu Rui Barbosa ao IMEDIATO.

“Hoje em dia é cada vez mais importante preservar as memórias de como era feita a agricultura, por exemplo, como eram os nossos antepassados”, finalizou o presidente da Junta de Freguesia de Seroa.