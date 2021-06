Alunos da Secundária de Penafiel distinguidos por trabalho sobre campos eletromagnéticos e saúde

Marco Maia e Joana Ferreira, alunos do 12.º ano da Escola Secundária de Penafiel, foram distinguidos com uma menção honrosa na décima segunda edição do MEDEA, uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Física (SPF) e da REN – Redes Energéticas Nacionais, destinada a promover o conhecimento da Física e o estudo dos campos eletromagnéticos junto dos jovens portugueses e da sociedade em geral.

A distinção foi atribuída aos alunos, que concorreram em grupo com o nome “Os Eletricistas”, tendo como mentora a professora de Física Sílvia Machado. A equipa efetuou medições de campos no contexto doméstico, mas também junto a uma linha de transporte de energia. A conclusão foi clara: a intensidade dos campos magnéticos, quer dos eletrodomésticos, quer das linhas de alta tensão, está abaixo do valor estipulado de referência.

As distinções foram conhecidas numa cerimónia realizada hoje por videoconferência e que contou com a presença de representantes da REN, SPF e das equipas vencedoras. Durante o evento foram ainda anunciados o vencedor da edição de 2021 e uma segunda menção honrosa.

A equipa vencedora, “Harmónicos”, é composta por Ivo Moutinho, João Fernandes, Margarida Carvalho e Pedro Custódio, alunos do 12.º ano de Física de Carrazeda de Ansiães, com a coordenação do professor Carlos Pires, tendo feito 385 medições do campo magnético num troço de linha de alta tensão entre dois postes. De acordo com as conclusões do projeto, os valores obtidos situam-se “bastante abaixo do limite” estabelecido pela Comissão Internacional para a Proteção de Radiações Não- Ionizantes, “com possíveis efeitos negligenciáveis na saúde”.

A outra equipa distinguida com uma menção Honrosa foi atribuída aos “ViziHertz”, constituída por alunos do 11.º ano do curso de Programador de Informática da Escola Profissional de Valongo. Composta por António Soares, Luís Ramalho, André Matos e Rafael Conceição, tendo como mentor o Professor Bruno Bessa Pinto, a equipa realizou medições em redor de um posto de transformação e por baixo de uma linha de transporte de energia.

A 13ª edição do MEDEA vai abrir inscrições a 21 de outubro de 2021. Os alunos podem inscrever-se em http://medea.spf.pt/inscricao/.