Este fim de semana, as equipas de futebol da região que militam nas provas da Associação de Futebol (AF) do Porto voltaram a entrar em campo para mais uma jornada da fase final. Com mais um jogo realizado, alguns clubes já vão consolidando a sua liderança de grupo.

Uma das formações em posição de liderança é o SC Freamunde, que visitou e venceu o Gens SC, no sábado. Os “capões” levam agora oito pontos de avanço ao segundo classificado na série 2 da Divisão de Elite, o Vila FC. Conheça os resultados da última jornada nas provas da AF Porto.

Divisão de Elite

Série Casa Resultado Visitante 2 Gens SC 0-1 SC Freamunde 3 Aliados FC 3-0 FC Pedroso 5 Lixa 2-3 Rebordosa AC 5 Vila Meã 3-0 Aliança de Gandra

Divisão de Honra

Série Casa Resultado Visitante 2 Estrelas de Fânzeres 0-2 Citânia de Sanfins FC 3 Castêlo da Maia 1-1 SC Nun’ Álvares 3 Caíde Rei 1-2 Custóias FC 6 FC Lagares 1-2 Águias de Eiriz

Primeira Divisão

Série Casa Resultado Visitante 1 S. Félix da Marinha 2-1 FC Termas São Vicente 1 AJM Lamoso 2-2 Perafita 2 FC Parada 2-0 CCD Sobrosa 3 FC Nespereira 2-2 Mocidade Sangemil 4 FC Vila Boa do Bispo 2-3 Águias de Figueiras 4 FC Pedras Rubras B 3-0 ARD Macieira 6 ADC Penamaior 2-0 Livração 6 AD Lustosa 0-1 GD Aldeia Nova

Segunda divisão

Série Casa Resultado Visitante 1 GD Rans 1-2 USC Baltar 3 CRC 1º de Maio de Figueiró 0-3 Lusos DB 3 S. Pedro de Fins — ADC Frazão 4 Airães FC 4-0 CDC Codessos 4 Paços de Gaiolo 3-0 ADCL Carvalhosa 7 Leões Seroa 2-2 Melres DC 8 Lomba SC Amarante 3-2 S. Vicente Irivo 8 Os Pienses 1-2 FC Paço de Sousa