O SC Freamunde anunciou, no sábado, a criação de uma equipa de futebol “B” que vai disputar já na próxima época a Segunda Divisão da Associação de Futebol do Porto. Em conferência de imprensa, o presidente do clube, Hernâni Cardoso, adiantou que o objetivo é que a nova equipa ascenda à Divisão de Elite da AFP, enquanto a “principal” luta pela subida ao Campeonato de Portugal.

“Honestamente antes não tínhamos condições para isto, porque durante um ano tivemos um trabalho de recuperar o clube e depois sem campo era impossível. Com a promessa da Câmara Municipal de fazer um sintético ganhamos alguma alma”, disse Hernâni Cardoso durante a sessão.

A equipa “B”, com o nome «Sport Clube Freamunde», simboliza assim uma forma de valorização na formação do clube, sendo que vários elementos do plantel, que ainda não está finalizado, já estavam vinculados às camadas jovens do clube.

Este projeto foi assumido pelo treinador António Batista, que conta com uma longa ligação ao clube dos “Capões”. O técnico demonstrou confiança na missão, mas não deixou de sublinhar os desafios que vêm com a Segunda Divisão da Associação de Futebol do Porto.

“Abracei este projeto sem medo absolutamente nenhum. Estou mentalizado para os obstáculos muito fortes que vamos encontrar pelo caminho, um deles o nome forte do Freamunde. Vamos encontrar clubes que nos vão querer ganhar porque somos quem somos”, adiantou o técnico, que afirma estar a preparar um forte “carro de combate” para conquistar o título de campeão.

A nova equipa vai trabalhar em coordenação com a do «Sport Clube Freamunde SAD», que milita na Divisão de Elite, estando prevista a transição de jogadores entre as duas equipas. Contudo, para tal acontecer, tem de ser oficializada a transferência dos atletas em questão.