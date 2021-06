O Teatro Regional da Serra de Montemuro vai regressar à rota do Românico nos dois primeiros fins de semana de junho, trazendo consigo o tema “Seis Conselhos para um Rio”.

Com estreia marcada para o dia quatro de junho, atores profissionais e amadores irão viajar pelo património imaterial de seis dos municípios da Rota do Romântico. Com calendário já definido, a viagem começará em Cinfães, no Auditório Municipal, no dia 4 pelas 21:00 horas, seguindo-se, no dia seguinte, o Centro Cultural Amélia Laranjeira, em Amarante, pelas 21:00 horas. No domingo, dia 6, às 16:00 horas, o espetáculo decorrerá no Emergente Centro Cultural, no Marco de Canaveses.

Nos dias 11 e 12, às 21:00 horas, será o Auditório Municipal de Resende e a Casa de Chavães, em Baião a dar palco aos atores do Teatro do Montemuro. A viagem terminará domingo, dia 13, no Auditório Municipal de Castelo de Paiva, às 16:00 horas.

A entrada para todos os espetáculos é gratuita, no entanto limitada à lotação dos espaços, sendo, neste sentido, preciso a realização de reserva de ingressos. Esta pode ser feita através do site da Rota do Românico.

Este é um projeto desenvolvido no decorrer da operação EEC PROVERE Turismo para Todos: Valorização, dinamização e promoção turística da região.

Artigo editado por Ricardo Rodrigues.