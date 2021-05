A Rota do Românico juntamente com o Turismo do Porto e Norte de Portugal coorganizam na próxima segunda-feira, entre as 15 e as 17 horas, um seminário online dedicado à temática “Touring Cultural: Experiências com História”.

Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, é o responsável pela sessão de abertura.

O evento conta com a participação da diretora da Rota do Românico, Rosário Correia Machado, do historiador Joel Cleto, e ainda, da presidente da Fundação Côa Parque, Aida Carvalho, e do museólogo da Comunidade Israelita do Porto, Hugo Vaz.

No fim da sessão, está previsto um espaço de debate, sendo encerrada pela diretora regional de Cultura do Norte, Laura Castro.

“Um convite para (re)visitarmos de forma apelativa e sublime o património histórico que nos transporta para apetecíveis mundos de significações, que têm sabor e revelam o pulsar das comunidades do Porto e Norte de Portugal ao longo da História”, lê-se no comunidade enviado à redação. A sessão será transmitida através da plataforma zoom, com inscrição prévia.