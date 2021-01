Robinho reforça plantel rubro-negro

O Futebol Clube de Penafiel contratou o avançado Robinho. O jogador chega do primodivisionário Belenenses SAD, emprestado por uma época.

O avançado, de 23 anos, realizou esta época quatro jogos ao serviço da equipa profissionais do Belenenses. A estes, somam-se mais quatro partidas pelos sub-23, da Liga Revelação, e outros dois encontros pela equipa B, do Campeonato de Portugal.

Em Penafiel, Robinho voltar a ser treinado por Pedro Ribeiro, o técnico que o orientou nos sub-23 do Belenenses SAD e levou a integrar a equipa principal quando assumiu o cargo deixado vago por Silas, em setembro de 2019.

Antes de chegar ao Belenenses, Robinho passou pelos escalões de formação do Linda-a-Velha, Sporting e Académica, estreando-se como sénior no Linda-a-Velha, nas divisões distritais de Lisboa. Antes de assinar pelo Belenenses, jogou uma temporada no Sacavenense.