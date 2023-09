Ricardo Pacheco deixa o comando técnico do Sport Clube de Freamunde

Ricardo Pacheco deixou o comando técnico do Sport Clube de Freamunde. O técnico de 39 anos que na época passada esteve ao serviço da equipa B, assumiu a equipa principal na 2.ª divisão da Associação de Futebol do Porto, mas sai agora do clube freamundense.

Com Ricardo Pacheco, saíram também os restantes elementos da equipa técnica, os adjuntos Claúdio Brandão e Filipe Rocha.

Segundo comunicado da direção do clube, esta “saída imediata” dos três elementos, deveu-se a “incompatibilidades com o projeto”.