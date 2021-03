Paços de Ferreira, Paredes e Lousada aderem à Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude

As Câmaras Municipais de Paços de Ferreira, Paredes e Lousada integram o grupo de mais de 80 autarquias que pertencem à Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude. A rede, criada no final do ano passado, assume a missão de criar “estratégias e a promoção de sinergias associativas e municipais articuladas com a visão dos jovens”.

“Os jovens querem ser cada vez mais ativos e estar envolvidos na criação de políticas ajustadas à sua realidade. Por isso, a FNAJ criou esta plataforma de contacto entre o movimento associativo juvenil e o poder local para a implementação de reais políticas de juventude, potenciadoras de uma abordagem inovadora na forma de encarar a participação jovem”, afirma o presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis, Tiago Manuel Rego, citado em comunicado.

Os mais de 80 municípios aderentes à Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude vão participar, na sexta-feira, no I Encontro de Municípios Amigos da Juventude, um evento em formato online, transmitido em direto nas redes sociais da FNAJ.

A iniciativa vai contar com a participação do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo e vai permitir apresentar a Rede Nacional de Municípios Amigos da Juventude, bem como distinguir as autarquias que já apresentem ferramentas e estratégias municipais para a juventude, com o Selo Município Amigo da Juventude.

Vai ainda decorrer um debate sobre “Os desafios futuros das Políticas Locais de Juventude” e serão apresentados projetos da FNAJ de impulso e otimização das medidas autárquicas dirigidas aos jovens. Consulte o cartaz do evento.