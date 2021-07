Rafael Rafael renova no comando do plantel sénior do Hóquei Clube de Penafiel

Rafael Rafael vai continuar a ser o treinador do plantel Sénior do Hóquei Clube de Penafiel para a próxima época. Consigo terá Marcos Costa no cargo de treinador-adjunto e Rui Romão no de preparador Físico.

Rafael Rafael renova pelo Hóquei Clube de Penafiel e irá continuar o seu trabalho na equipa sénior e da coordenação de toda a nossa formação.

Esta será a sua terceira época do técnico no clube penafidelense, depois de ter deixado o CH Carvalhos onde foi finalista vencido da Taça de Portugal e Vice-Campeão Nacional Feminino.

Ao nível da formação de jovens atletas foi campeão nacional no escalão de sub13 na época de 2012-2013, vice-campeão nacional de sub13 em 2013-2014 e terceiro classificado no campeonato nacional de sub15 no mesmo ano pela AD Valongo.

No comando técnico da equipa, Rafael Rafael terá Marcos Costa, que assina pelo Hóquei Clube de Penafiel e irá ser treinador-adjunto da equipa sénior e treinador principal do escalão de Sub23.

Marcos Costa esteve praticamente 15 anos na Juventude Pacense onde entrou como atleta, foi também treinador de vários escalões de formação, coordenador técnico da secção de Hóquei em Patins e treinador do plantel sénior na época 2019/2020.

Rui Romão renova, também, o seu vínculo com o Hóquei Clube de Penafiel e irá assumir a preparação física do plantel sénior e o escalão de Escolares a nível formação.

Irá para a terceira época como nosso treinador tendo também passado pelo Olá Mouriz, FC Porto/Dragon Force, Académico FC e AD Penafiel. É licenciado em Ciências do Desporto, com Mestrado em Ensino da Educação Física.