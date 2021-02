O edifício da Quinta da Aveleda, em Penafiel, dedicado ao enoturismo e da autoria do arquiteto Diogo Aguiar, está nomeado é um dos 21 projetos portugueses – 19 em território nacional e dois no estrangeiro – que vão disputar o Prémio da União Europeia de Arquitetura Contemporânea Mies van der Rohe 2022.

O edifício a concurso, que já recebeu o prémio Melhor Espaço de Comércio e Serviços, nos Prémios da Revista Construir 2019 – foi concluído em 2018. Foi criado após a reconversão de um antigo edifício agrícola (celeiro) em edifício enoturístico assente nas potencialidades espaciais do edifício pré-existente e na criação de um roteiro de visita em três atos.

Segundo a apresentação do projeto, o edifício organiza-se agora numa sucessão de espaços contínuos, formalmente relacionados com a volumetria do edifício: a sala de provas (complementada por uma pequena cozinha) – numa das alas laterais -; a vinoteca e a mezaninne – no volume central -; e a loja – na ala lateral restante; A sala de degustação valoriza o caráter longitudinal do edifício através da organização linear das longas mesas de degustação, que permitem até cem lugares;

Edifício da Quinta da Aveleda entre 21 projetos portugueses a concurso

Ao todo, os especialistas europeus independentes, associações nacionais de arquitetura e o comité consultivo do prémio nomearam 449 trabalhos de 279 cidades em 41 países. Dos 21 trabalhos portugueses nomeados, 19 foram construídos em Portugal e dois foram construídos fora de Portugal: um trabalho de Álvaro Siza e Cor Arquitetos, em Gallarate (Itália), e um trabalho de Manuel Aires Mateus e Vincent Parreira em Clichy-sous-Bois, em França.

Todos estes trabalhos serão agregados em setembro com um novo grupo de nomeados e os vencedores serão conhecidos em abril de 2022.